Oud-ambtenaar maakt gehakt van groeiambities Hengelo: ‘Op geen enkele wijze onderbouwd’

Hengelose V&D-inkoper kan kiezen uit schrijvers voor zijn levensver­haal

Hengeloër Bert Tanke (78) is de koning te rijk. Na een moeizame zoektocht heeft hij ineens vijf schrijvers gevonden om zijn levensverhaal in een boek vast te leggen. Tanke wil dat om vooral zijn kleinkinderen moed in te spreken ‘in deze moeilijke tijd’.

25 januari