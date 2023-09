Oud-burgemeester van Hengelo pluist historie joodse bewoners van zijn huis uit

Ze zegt het verbijsterd: „Ze hebben onze leeftijd niet eens bereikt…” Annemie Kerkhaert is 72 jaar, haar man 73. Ze wonen in een vrijstaand herenhuis aan de Bornsestraat in Hengelo. Dat is in 1930 betrokken door het echtpaar Godfried. Vermoord in 1943: Philippus was 71, Mina 70. Een ‘struikelsteen’ herinnert aan hun levens.