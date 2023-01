Oud-Hengeloër Martin Kuiper ontrafelt geheimen van gouden song Radar Love van Golden Earring

Wanneer hij Radar Love voor het eerst hoorde? „Dat zal thuis zijn geweest, aan de Buitenweg op Tuindorp in Hengelo. Bij mijn moeder stond de hele dag de radio aan.” Martin Kuiper was nog niet geboren toen Golden Earring hun klassieker uitbracht. De oud-Hengeloër is 48, de song heeft ook in leeftijd een gouden rand. Radar Love, van de lp Moontan, stamt uit 1973. It’s a half past four and I’m shiftin’ gear...