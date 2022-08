Oud schoolgebouw perfecte basis nieuw gezondheidscentrum in Enschede: ‘Misschien wel meest duurzame van het land’

De ongeveer 3500 vierkante meter is nog niet volledig verhuurd, maar het overgrote deel is al vergeven. En dat terwijl de verwachte oplevering pas over ruim een jaar is. Op de begane grond komen twee huisartsenpraktijken en een apotheek. De eerste verdieping is deels verhuurd aan een derde huisartsenpraktijk. Verder komt hier de tweede vestiging van het Tandheelkundig Centrum Zuiderval en breidt Fyon hier eveneens uit met een nieuwe fysiotherapiepraktijk.