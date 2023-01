Oud-trainer Jan van Staa legt bekeropponenten Heracles en GA Eagles langs de lat: ‘Benieuwd of Willumsson te behouden is’

BEKERSTRIJDWat Heracles wil zijn, is Go Ahead Eagles al: een goede eredivisionist. In de aanloop naar het onderlinge bekerduel van donderdag in Almelo (aftrap 18.45 uur) laat Jan van Staa, ex-trainer van beide clubs, aan de hand van vier thema’s zijn licht schijnen over het duo. ,,Eagles is stap verder, stabieler en licht favoriet, ook al is het op kunstgras.”