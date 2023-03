Oud-wethouder Bas van Wakeren terug in Hengelose politiek

Voormalig wethouder en raadslid Bas van Wakeren keert terug in de gemeenteraad.

Van Wakeren stopte vorig jaar als wethouder toen bleek dat zijn partij Pro Hengelo niet in het college van B&W zou komen. Maar Van Wakeren keert terug in de politiek, zo maakt fractievoorzitter Frank Peters van Pro Hengelo bekend. Hij is de tijdelijke vervangen van raadslid Edith van der Brugh.

De afgelopen vergaderingen van de gemeenteraad was Van der Brugh al niet aanwezig. „Door omstandigheden in haar gezinssituatie heeft ze besloten om zich voor vier maanden te laten vervangen. Zoals het er nu uitziet zal Bas van Wakeren voor die periode Edith gaan vervangen. Met Bas heb ik natuurlijk iemand naast me met een enorme dossierkennis”, aldus fractievoorzitter Peters.

Volgens Peters heeft Van Wakeren een goede parate kennis op onder meer het sociaal domijn, woningbouw en de cultuursector. „Bas staat klaar om aan de slag te gaan en is blij dat hij de fractie kan helpen. Er ligt een aantal pittige dossiers op ons te wachten de komende maanden dus we zijn blij dat we als fractie weer compleet zijn.”

Vervanging GroenLinks

Ook een verandering bij de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Raadslid Abby Gomez is in verwachting en zal het om die reden de komende tijd wat rustiger aan moeten doen. Haar plaats in de raad wordt tijdelijk ingenomen door Nico-Tom Pen.

Nico-Tom is volgens de partij een gedreven expert op het gebied van stedelijke ontwikkeling en wonen. ‘Tegenwoordig een belangrijk onderwerp. Hij is geruime tijd actief als fractievertegenwoordiger (en al langer als lid van de schaduwfractie) waardoor zijn overgang naar vervangend raadslid soepel zal verlopen’, aldus de partij in een persbericht.

Zijn functie als fractievertegenwoordiger wordt overgenomen door Rik Wolters. Hij stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst bij GroenLinks en is binnen de fractie geen onbekende. ‘Hij heeft vooral kennis op het gebied van het mobiliteit, water en klimaatadaptatie binnen het fysieke domein en past hierdoor goed binnen de fractie’, aldus de partij.

Volledig scherm Nico-Tom Pen. © gemeente Hengelo