Oude wasserij De Bolhaar in Enschede wijkt voor luxe parkvilla’s en daar zijn niet alle buren blij mee

Een deel van de buurt vreest voor aantasting van het woongenot en verkeersdruk. Het plan is nog in ontwikkeling, maar de nieuwe buurt in de wijk Het Bolhaar wordt nu al wervend onder de aandacht gebracht door Trebbe en makelaars: ‘Een enclave van parkvilla’s met eigentijdse architectuur in het groen’. De villa’s komen rondom een hofje te liggen met een wadi in het midden, ‘in een parkachtige omgeving’.