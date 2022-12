Oude woningen in Enschedese spookwijk oost-Boswinkel nu echt tegen de vlakte

De 384 gedateerde flat- en blokwoningen in Boswinkel-Oost gaan allemaal tegen de vlakte. Hier komen 237 nieuwe huur- en 44 koopwoningen. De afgelopen maanden was het bedrijf Kamphuis druk met de asbestsanering in een groot deel van deze wijk uit de jaren zestig. Tijdens deze werkzaamheden zijn de verlaten huizen blijven staan, omgeven door bouwhekken. Het oogt er als een spookwijk.