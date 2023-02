‘Ouderwets’ Kapellenfestival Oldenzaal is een blijvertje

Het festival kon zes jaar niet worden gehouden, vertellen Tim Schukking en Ronald Reudink van de organiserende carnavalsvereniging de Kadolstermennekes. „Dit is het eerste jaar dat er weer een ouderwets kapellenfestival is.” Met 1400 bezoekers is het zondagmiddag volle bak in zalencentrum Rouwhorst.

De Hijskraan

Succes

„Het publiek was zeer enthousiast.” Met alleen kapellen is het festival in feite weer terug naar de basis. „We hebben in het verleden een tijd de mix gezocht. Er kwamen voorheen ook carnavalsartiesten, zoals bijvoorbeeld Snollebollekes. Maar dat bijt elkaar, als je die twee samenvoegt. Vandaar dat we hebben gezegd: we doen alleen maar kapellen. En dat blijkt heel succesvol te zijn.” De koperen klanken, dat slaat gewoon aan aldus Schukking en Reudink. „Volgend jaar weer, zeker weten.”