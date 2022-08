Overijssel wil van 5 naar 6 bomen per inwoner, maar het schiet nog niet op

Overijssel heeft bepaald geen gebrek aan bomen: er staan er hier al 5.881.750. Ongeveer dan, want dit is de stand van 1 januari 2020 en sindsdien zijn er al weer duizenden gekapt, maar ook weer duizenden aangeplant. Maar het betekent dat er per inwoner van de provincie ruim vijf bomen beschikbaar zijn. En dat is luxe, want Amsterdammers bijvoorbeeld moeten het doen met 0,3 boom. Wie daar in de schaduw wil zitten moet zijn boom dus met minstens twee anderen delen.