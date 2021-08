Patiënt met ziekenhuisverbod in Enschede houdt al weken bed in buurziekenhuis bezet

SPRAAKMAKER Enschedese ‘Boudewijn de Groot van de Indo’s’: ‘Optreden overheid gebaseerd op wantrouwen’

15 augustus ENSCHEDE - Hij is wel eens getypeerd als ‘de Boudewijn de Groot van de Indo’s’. Wouter Muller geeft in zijn liedjes de tweede generatie Indische Nederlanders een stem. Maar de vroegere opbouwwerker neemt het in protestsongs, als columnist in deze krant en als vrijwilliger in hulporganisaties ook op voor anderen die in de knel komen. „In plaats van mensen bij te staan, is er een overheidssysteem van wantrouwen gekomen.”