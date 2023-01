Patiënt Remko is boos op bedrijf Eternit: ‘Productie van asbest ging in India gewoon door’

Almelose buurt op de barricaden, geliefd speelveld voor honden moet wijken voor woningen

ALMELO - Het sloeg in als een bom. Een geliefd speelveld, met hondenren en ontmoetingsplek voor de buurt, dreigt te verdwijnen in de Almelose wijk Ossenkoppelerhoek. De gemeente wil er woningen bouwen. Maar boze buurtbewoners laten het er niet bij zitten. „De leefbaarheid in de wijk staat op het spel.”

