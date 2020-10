Patstelling rond Twente Airport: Boeings moeten weg, maar mogen niet weg

Vrijspraak voor Twentse politieman die collega arresteer­de

20 oktober ZWOLLE - Politieman Herbert Hoekerswever is volledig vrijgesproken voor de gebeurtenissen rond de veelbesproken arrestatie van Anis Raiss in 2016. Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag bepaald. Op zowel de arrestatie als het gebruikte geweld is volgens de rechters in strafrechtelijke zin niets aan te merken.