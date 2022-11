Pensioenpremies niet afgedragen: Aramzorg in Enschede is failliet

Ultrazorg

Aramzorg was een dochterbedrijf van Ultrazorg, dat enkele jaren dagopvang aanbood in Enschede maar twee jaar geleden al werd opgedoekt. Aramzorg is het zoveelste zorgbureau in de regio dat failliet gaat. Luttikhuis: „Het is meestal niet eens kwade wil, maar ook vaak onkunde. Ondernemers dachten met de privatisering van de zorgmarkt eenvoudig geld te kunnen verdienen. Maar velen van hen hebben zich verkeken op de eisen waaraan ze moeten voldoen. Of dat bij Aramzorg ook het geval was, moet uit mijn onderzoek blijken.”