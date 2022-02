Persoon omgekomen bij misdrijf aan Varviksingel in Enschede, verdachte aangehouden

Duitse dakloze Carlo terug in Enschede: ‘Kans verspeeld in Duitsland’

ENSCHEDE - De dakloze Duitser Carlo is terug in Enschede. Hij is uit het pension in Duitsland gezet waar hij na bemiddeling van de gemeente Enschede was ondergebracht. „Hij heeft zijn kans in Duitsland verspeeld”, aldus de gemeente.

10 februari