Petitie van Enschedese Myrthe krijgt vervolg met harde aanpak van seksuele intimidatie

Meer potloden, meer vrijwilli­gers en vaak ontsmetten: Twente en Achterhoek klaar voor verkiezin­gen

7 februari BORNE - Tienduizenden rode potloden, veel meer vrijwilligers, stembureaus in grote ruimtes als sporthallen en kerken en na elke uitgebrachte stem het stemhokje ontsmetten. Door corona is alles anders bij de komende verkiezingen, maar de Twentse en Achterhoekse gemeenten zien de verkiezingsdagen in maart met vertrouwen tegemoet.