Petronella Kroon-Artz (105) is de oudste van Enschede: een leven lang dansen en genieten van Frans Bauer

Ben Pelupessy wil geen protest­vlag­gen zien op dag Indiëher­den­king: ‘Schande voor mensen die voor vrede vochten’

ENSCHEDE/HENGELO- Her en der in Twente hangen nog omgekeerde Nederlandse vlaggen van het boerenprotest. Terwijl maandag ook de dag is van de Nationale Indië-herdenking. Die combinatie ligt gevoelig, zeker bij mensen die de oorlog in voormalig Nederlands-Indië van dichtbij meemaakten, zoals Ben Pelupessy.

10:42