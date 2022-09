Phenix herrijst uit zijn as op de vertrouwde zondag

Tukker Pasveer (38) in spoor van Boschker na Oran­je-de­buut: ‘Had dit niet kunnen dromen’

Remko Pasveer, 38 jaar geleden geboren in Enschede, werd donderdagavond de op één na oudste debutant in Oranje ooit. De keeper van Ajax nestelde zich in het rijtje ‘gouwe ouwe’ naast voormalig FC Twente-doelman Sander Boschker, die zelfs 39 jaar oud was toen hij debuteerde in aanloop naar het WK 2010.

