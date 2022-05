Piet, Huub en Bep weten het al, het wordt cremeren: ‘Bij mijn graf komt toch geen mens’

Vrouw mishandeld door jongen in Enschede, terwijl haar kinderen erbij zijn

ENSCHEDE - Een vrouw is afgelopen zondag mishandeld in Enschede, terwijl ze met haar kinderen op pad was. De politie zoekt getuigen van het incident dat zich rond 18.00 uur afspeelde aan de Zonstraat in Enschede.

12 mei