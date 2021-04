Pieter (88) en Lukina (87) uit Enschede zijn 65 jaar getrouwd: ‘Je moet elkaar vrij laten’

Grote zorgen blijven over toename van aantal growshops: criminelen lijken de branche te hebben overgeno­men

19 april ENSCHEDE - Om criminaliteit en gevoelens van onveiligheid rondom growshops te verminderen gaat de gemeente Enschede samen met de politie en justitie kijken hoe de branche beheersbaar te maken is. Zoals onlangs gemeld is het aantal growshops in de stad in rap tempo van 5 naar 21 gegroeid.