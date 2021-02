Pieter Omtzigt neemt even gas terug: ‘Het was een veelbewogen jaar’

Bedrijfs­pand in Enschede ontruimd na brand in machine

17 februari ENSCHEDE - Bij een bedrijf aan de Marssteden in Enschede is woensdagochtend een brand uitgebroken. Het vuur bleek te woeden in een machine en afzuigsysteem van het bedrijf. De brandweer is aanwezig, het pand is ontruimd.