Pieter Omtzigt treedt binnenkort naar buiten en maakt zijn plannen bekend

De uit het CDA gestapte Omtzigt is over drie weken te gast in de talkshow Plein Publiek van het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Omtzigt zit al ruim drie maanden thuis met een burn-out , na een heftige periode waarin hij mee deed aan de lijsttrekkersverkiezing voor het CDA - die werd gewonnen door Hugo de Jonge - en centraal stond in de debatten over de toeslagenaffaire.

Eigen lijst

Het uitlekken van een door Omtzigt geschreven memo over de crisis in het het CDA was voor hem de druppel om zijn lidmaatschap op te geven van de partij waarvoor hij 18 jaar Kamerlid was. Omtzigt gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Of hij bij eventuele nieuwe verkiezingen met een eigen lijst komt, is niet bekend.