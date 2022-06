Plan voor kunstgalerie in oud trafogebouwtje in Enschede is klaar, wie wil meebetalen?

Stelling Twentse horeca vaker dicht door tekort aan personeel

ENSCHEDE - De horeca zit steeds vaker dicht vanwege personeelskrapte. Zelfs bedrijven op de Oude Markt in Enschede hebben er last van. Het leidt ertoe dat sommige cafés en restaurants geen zeven dagen meer open zijn. In Almelo is een restaurant sinds deze week helemaal gesloten voor ‘open inloop’.

30 mei