Plannen voor Starbucks-filiaal in hartje Enschede

Bodemonder­zoek in tuinen Hasseler Es, grond mogelijk vervuild met PFAS van F-16 crash in 1992

HENGELO - De gemeente Hengelo laat bodemonderzoek doen in tuinen van woningen in de Dinant Dijkhuisstraat en Paul van Kempenstraat in de Hasseler Es. Recent zijn hier verhoogde concentraties van de gevaarlijke stof PFAS aangetroffen. De stof is mogelijk afkomstig van schuim dat in 1992 is gebruikt bij het blussen van branden na de crash van de F-16 op de Hengelose woonwijk.

11 januari