Plastic of karton, een patatje in Twente wordt hoe dan ook fors duurder: ‘We staan voor een dilemma’

Hans-en-grietje­huis­jes enorm gewild in Twente: ‘Het was gekkenwerk, zo druk’

Natuurhuisje.nl bestormt de regio met recreatiewoningen op prachtige locaties in Twente. In totaal zijn er 450. Eén daarvan is een voormalige houten schuur in Boekelo, overgroeid met rozen en clematis. De ander is een hans-en-grietjehuis midden in het bos op Het Springendal.