Plastic of kartonnen bakjes, een patatje in Twente wordt hoe dan ook fors duurder

Verhuur van natuurhuis­jes schiet als komeet omhoog in Twente

Vakantiehuisjes op de mooiste natuurlocaties, daar waar het nog echt stil is. Het is een trend, zo blijkt uit de groeispurt van verhuurdersplatform Natuurhuisje.nl in Twente. Met een verdriedubbeling van het aantal onderkomens in drie jaar, tot 450 in totaal, krijgt het bedrijf vaste voet aan de grond in de regio.