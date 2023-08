Plentyparts Hengelo maakt doorstart met nieuwe eigenaar: ‘Dit bedrijf is me in de schoot geworpen’

Column Het winkelcen­trum in Hengelo dat zijn belofte nooit heeft waar kunnen maken

Had ik maar geweten dat het een historisch moment was. Dan had ik beter opgelet toen de lichtvlekken verschenen. Maar ja, ze zeiden dat het kleurenspel voortaan elke dag en ieder uur te zien zou zijn. Het was niet de enige belofte die winkelcentrum De Brink niet waar wist te maken.