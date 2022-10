Poetin verijdelde bruiloft van Alla en Yuri, maar Oekraïense love story krijgt vervolg in Enschede

Donderdag 17 maart 2022: die datum stond lang met een hartje omcirkeld in de agenda van Alla Rudenko. „Onze huwelijksdag, dat moest het worden”, zegt de 61-jarige bruid in spe die zich in Kiev echter nooit in een trouwjurk zou hullen. „Het liep anders”, zegt beoogd bruidegom Yuri Zhogov (65) zeven maanden later in een café in Enschede met een vriendelijke maar peinzende blik.