Politici in grensregio willen Nederlanders niet op kerstmarkten: ‘Blijf dit jaar thuis’

ENSCHEDE - Het is nog anderhalve maand tot adventstijd, maar nu al vraagt de regeringsfractie CDU in Noordrijn-Westfalen Nederlanders om dit jaar geen Duitse kerstmarkten te bezoeken.

Dit om de drukte in de steden vanwege het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. „We heten onze buren gauw weer welkom”, laat CDU-parlementariër Peter Preuß optekenen in de Rheinische Post. „Maar dit jaar moet onze boodschap in Nederland zijn: blijf thuis.”

Voorbeeld genomen aan Duitse Dag van de Eenheid

Preuß volgt het voorbeeld van Nederlandse burgemeesters, zoals Onno van Veldhuizen, in aanloop naar 3 oktober, de Duitse Dag van de Eenheid. Op deze feestdag trekken Duitsers normaal gesproken massaal de grens over om in Nederland te winkelen. Van Veldhuizen riep dit jaar echter op om niet naar Enschede te komen. De boodschap werd gehoord: het was veel rustiger dan normaal in de binnenstad.

De CDU-politicus hoopt nu ook dat Nederlanders in de adventstijd de Duitse binnensteden willen mijden. Kerstmarkten in steden als Düsseldorf, Keulen, Essen en Münster zijn altijd erg in trek. Ook pleit voor Preuß voor verdere maatregelen, om de toestroom van dagjestoeristen te beperken. „Steden als Köln en Düsseldorf hebben ook iets te zeggen over een beperking van het aantal touringcars.”

Alcoholverbod na 18.00 uur

Vooralsnog gaan de grotere kerstmarkten in de grensregio door met inachtneming van de coronaregels, zoals het dragen van mondkapjes. In Münster, een geliefde uitvalsbasis voor Twentenaren, worden de kerstmarkten wel kleinschaliger. Per locatie zal ongeveer de helft van het normale aantal standhouders staan. Ook moeten de kerstmarkten om 18.30 uur gesloten worden en mag er vanaf 18.00 uur geen glühwein of een andere alcoholische drank worden geschonken.