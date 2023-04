Politie achtervolgt boeven met 150 kilometer per uur door druk Enschede: ‘Onze dochter werd op een haar na geraakt’

Verwarde Enschedese vrouw (31) komt steeds weer in aanraking met politie

„Een gezellige dame met veel humor”, zegt advocate Sandra Smid donderdag tegen rechter Michael de Waard over haar cliënt Angelica M. (31) uit Enschede. Als ze vrolijk is tenminste. „Maar is ze boos, dan…” En daardoor komt M. steeds in aanraking met politie en justitie.