Politie houdt automobilist aan na aanrijding in Enschede, fietser met spoed naar ziekenhuis

MET VIDEO Honderd mensen ervaren liefdeskus van Annemieke en Sascha in Grote Kerk van Enschede

Annemieke houdt haar ogen nog even dicht. Haar gezicht is rood van de warmte. Is het de opwinding? Is het de plek? Sascha kijkt zijn vrouw aan met een gelukzalige glimlach. Het stel zit op een podium in de Grote Kerk van Enschede, waar net honderd gasten live meekeken naar hun vijf minuten durende kus.

23 april