Politie houdt twee Enschedeërs aan: duo samen met anderen verdacht van digitale fraude van meer dan een miljoen euro

Volleybal: Apollo 8 deelt flinke tik uit aan Sliedrecht Sport, Dynamo trekt weer aan langste eind in gemeente­lij­ke derby

Apollo 8 heeft een belangrijke zege geboekt in de kampioenspoule van de eredivisie. In eigen huis waren de Bornse vrouwen met 3-1 te sterk voor regerend landskampioen Sliedrecht Sport. In de lagere competities won Dynamo Tubbergen de gemeentelijke derby tegen Krekkers, was er een zeldzame thuisnederlaag voor Tornado Geesteren en maakte Webton Hengelo geen fout tegen de hekkensluiter.