Politie houdt zes mensen aan na inval in meerdere panden in Enschede en Delden

Datalek op UT, werknemers konden gegevens collega’s inzien: ‘Een fout, maar de schade valt mee’

ENSCHEDE - Er is begin deze week korte tijd een datalek geweest bij Universiteit Twente (UT). Enkele honderden personeelsleden konden tijdelijk persoonsgegevens van alle 3500 UT-medewerkers inzien. Maximaal 116 collega’s hebben in die periode ingelogd, onduidelijk is hoeveel er daadwerkelijk iets hebben gezien dat niet voor hun ogen bestemd was.

