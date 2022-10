Politie moet hard optreden rond duel tussen FC Twente en FC Groningen, man (24) uit Den Ham opgepakt

nieuwsupdate Gestolen e-bikes bij de fietsenma­ker, ratten in een supermarkt en wilt u even uw wc fotografe­ren voor de belasting­dienst? De week in Enschede

ENSCHEDE - Sommige dingen kun je beter snel vergeten. Maar wil je toch een beetje op de hoogte wil zijn van wat er speelt in Enschede, onthoud dan dit: een partij gestolen e-bikes dook op bij een fietsenmaker, de nieuwe klantenkring van een failliete supermarkt op Twekkelerveld bestaat uit ratten en de fiscus wil graag foto’s hebben van u in uw ondergoed op het dressoir, of zoiets.

15 oktober