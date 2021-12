Politie ontslaat agent (38) uit Oost-Nederland na corruptieonderzoek via gekraakte chatdienst

Omtzigt maakt zich opnieuw zorgen over rol Centric bij gemeenten vanwege invloed Van Rijbroek

ENSCHEDE - Is ict-dienstverlener Centric nog wel geschikt als leverancier van de overheid? Dat wil onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt weten van het kabinet. Aanleiding is de berichtgeving in deze krant over de toenemende invloed van cybercharlatan Rian van Rijbroek bij Centric.

8 december