Politie op zoek naar beelden van brand en bekladding pand Enschedese woningcorporatie Ons Huis

De brand werd in de nacht van zondag op maandag rond 04.00 uur gemeld bij de politie, in de nacht van afgelopen zondag op maandag. Een brandende auto kon snel worden geblust, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig door de vlammen zwaar beschadigd is geraakt.

Daarnaast bleken ook twee andere auto's aan de Eeftinksweg te zijn besmeurd met een nog onbekende stof en zijn er op een nabijgelegen pand leuzen geschreven. De teksten ‘Regels zijn regels’ en ‘Tom Jacobs’ lijken te verwijzen naar een artikel dat deze krant eerder schreef over het feit dat twee dochters hun huis uit moeten nadat hun moeder is overleden.

Dashcambeelden

De politie is zondagnacht meteen een onderzoek gestart en heeft sporen veiliggesteld. Met een oproep via sociale media hopen de hulpdiensten nu ook (dashboard-)camerabeelden en getuigenissen van mensen uit de buurt te ontvangen: “Het kan zijn dat er in de dagen hiervoor iemand bij het pand is geweest die zich verdacht gedroeg. Ook die informatie is van harte welkom”, schrijft de politie Enschede op Facebook.