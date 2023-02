Politie Twente waarschuwt voor oplichters die misbruik maken van ramp in Syrië en Turkije

Mannen die aan de deur komen, vragen of de bewoner via pin 50 cent wil doneren voor Giro 555 en vervolgens hun slag slaan. De politie Enschede waarschuwt, op de landelijke actiedag voor de aardbeving in Syrië en Turkije, voor oplichters. „Doneer alleen aan mensen die je vertrouwt.”

Afgelopen weekend gebeurde het bij een oudere vrouw, van 90 jaar uit Hengelo. Een man met een zwarte snor en een oranje werkbroek deed zich voor als medewerker van het waterleidingbedrijf, kwam op die manier binnen en nam de vrouw mee naar de badkamer. In de tien minuten dat hij daar, zogenaamd, de leidingen inspecteerde, doorzocht een handlanger haar woning.

Meerdere kostbaarheden werden ontvreemd, zonder dat de slechthorende vrouw het door had. Toen hij zijn slag geslagen had, vroeg de ‘monteur’ ook nog of de vrouw 50 cent wilde pinnen, voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrie en Turkije. Daarvoor zou ze haar pincode in zijn telefoon moeten toetsen. Dat was voor de vrouw de druppel. De besnorde man vertrok vervolgens, maar niet nadat hij haar bedreigd had dat er dan nog wel een aanmaning zou volgen.

Drie pogingen

Het is een veelgebruikte truc, zegt Chantal Westerhoff, voorlichter van de politie. Afgelopen weekend werd in deze regio nog iemand anders slachtoffer, via dezelfde werkwijze. Bij een derde mislukte de poging. De politiewoordvoerster adviseert om alleen te doneren aan mensen die je vertrouwt, zoals bekenden, of aan personen die zich kunnen legitimeren.

Ook digitale oplichting rondom ramp

Vanuit de politie Enschede werd dinsdagavond aandacht besteed aan oplichters die werken via sociale media, zoals TikTok, Twitter en PayPal acties. ‘Deze zwendelpraktijken beweren geld in te zamelen voor overlevenden die zonder warmte of water zijn achtergebleven na de rampen waarbij meer dan 35.000 mensen zijn omgekomen’, schreef de politie. ‘Maar in plaats van mensen in nood te helpen, sluizen oplichters donaties weg van echte liefdadigheidsinstellingen naar hun eigen PayPal-rekeningen en cryptocurrency-portemonnees.’

De politie adviseert, via veiligdigitaal.nl, om daar scherp op te zijn. PayPal is bijvoorbeeld al sinds 2016 niet meer actief in Turkije. Ook worden beelden gedeeld van eerdere rampen, met tekst waarin de suggestie wordt gewekt dat het om de aardbeving gaat.

De mannen die de 90-jarige vrouw beroofden, zijn nog niet gepakt. Tips over de 1 meter 70 lange man met de grote zwarte snor en zijn witte pet zijn welkom.