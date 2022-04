Politie valt flatgebouw binnen in Glanerbrug wegens dreigende situatie

Reden van de inzet van de politie was een dreigende situatie in een van de woningen. Daarom vielen zij, samen met de Dienst Speciale Interventies, het flatgebouw rond kwart voor zeven binnen. Ooggetuigen zagen hoe één persoon uit de flat gehaald werd. Diegene is vervolgens gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De politie liet later via Twitter weten dat hij of zij inmiddels is overgedragen aan het zorgkader.