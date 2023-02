Politie valt in alle vroegte metaalrecyclingbedrijf in Enschede binnen: ‘Nooit iets vreemds gezien’

update | met videoENSCHEDE - Een arrestatieteam viel vrijdagmorgen rond de klok van vijf uur het metaalrecyclingbedrijf MRT (Metaal Recycling Twente) aan de Binnenhaven in Enschede binnen. Vooralsnog is onbekend waarom.

Volgens getuigen nam een groep van tientallen agenten in alle vroegte op vrijdagmorgen de controle over het terrein over, nadat zij zich met behulp van een slijptol de toegang tot het terrein hadden verschaft. Een arrestatieteam viel vervolgens ook het pand binnen.

Fuik

De omgeving wordt door de politie nog altijd in de gaten gehouden. Vrijdagmorgen in alle vroegte reden mogelijke bezoekers in een fuik en werd ze gevraagd naar de reden van hun bezoek en werd de auto eventueel doorzocht. Dat was om half negen niet meer het geval. Een led-scherm aan het begin van de Binnenhaven maakt eventuele bezoekers wel duidelijk dat MRT momenteel is gesloten.

Volledig scherm Veel politie op de been aan de Binnenhaven in Enschede © Dennis Bakker/News United

MRT is intussen nog steeds door de politie afgezet en wordt bewaakt. Buurbedrijven tasten in het duister over de reden van de inval. „Het is gewoon een recyclingbedrijf. Er gaat metaal in en het gaat eruit. Ik heb er nooit iets vreemds gezien”, zegt een ondernemer aan de Binnenhaven.

‘Hele nette mensen’

Een ander kan zich niets crimineels voorstellen bij de eigenaren. „Dat zijn heel nette mensen. Die hebben nog nooit wat gedaan”, zo zegt een buurman. Het bedrijf is volgens de eigen website in de jaren ’50 ontstaan als familiebedrijf en heeft de afgelopen jaren meerdere naamsveranderingen ondergaan.

Het bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel meldt dat bij MRT in 2021 16 mensen werkten. De jaarrekeningen laten tussen 2019 en 2021 een sterk stijgend resultaat zien, van ruim zeven ton in 2019 tot 6,3 miljoen in 2021.

Later meer

Volledig scherm Het bedrijf is deze vrijdag gesloten op last van de politie © Dennis Bakker/News United