Politie verbiedt contact tussen vriendin Sanderink en digi-rechercheur

Iemand moet het doen Mirjam Spitholt is docent gelukskun­de op Saxion: ‘Je moet op intuïtie vertrouwen’

8:17 ENSCHEDE - ‘Scherven brengen gelul’. En daarmee rekende Wim T. Schippers 40 jaar geleden al af met een dooddoener. Terecht, want geluk zit in de mens. Je moet alleen zorgen dat je erbij kunt. Dat is de overtuiging van Mirjam Spitholt (50), docent in gelukskunde aan Saxion.