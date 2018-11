Politie zoekt twee tassen in onderzoek viervoudige moord Enschede

Moeder slachtof­fer moord in Dish-ho­tel Enschede in 2004: ‘Ik heb geen leven meer’

22:05 ENSCHEDE - In Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht besteed aan de moord in het Dish-Hotel in Enschede. In 2004 vermoordde de destijds 20-jarige Cumali Ata zijn nicht Denise Celik. Sindsdien hij spoorloos. De politie doorzocht eerder vandaag in zowel Zwolle als Steenwijk woningen van familieleden van Ata. Hierbij trof de politie nieuw beeldmateriaal aan van Ata. Tot vandaag beschikte de politie alleen over beelden uit 2004.