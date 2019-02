Politiek na onderzoek Tubantia: ‘Macht van Google moet ingeperkt’

DEN HAAG/ENSCHEDE - De datahonger van Google is zo ver doorgeslagen dat er maatregelen moeten worden genomen om de privacy van gebruikers te beschermen. Dat zeggen verschillende Kamerleden in een reactie op het onderzoek van Tubantia over de manier waarop het Amerikaanse techbedrijf persoonsgegevens opslaat.

Het onderzoek maakte inzichtelijk dat Google over grote hoeveelheden privacygevoelige gegevens beschikt, en dat dit grote impact kan hebben op het leven van internetgebruikers.

‘Geen controle meer’

Volgens Kees Verhoeven (D66) moet er paal en perk worden gesteld aan de macht van techbedrijven als Google. “De datahonger en datamacht van de grote techbedrijven is doorgeslagen, waardoor mensen geen controle meer hebben over hun eigen gegevens. Sterker nog, techreuzen maken er misbruik van. Dat gaat ten kosten van onze privacy. Maar ook van onze autonomie, onze economie en onze democratie. Het is tijd om mensen te beschermen, door paal en perk te stellen aan de macht van deze techbedrijven. De politiek moet daar nu mee aan de slag.”

‘Strengere regels nodig’

CDA-Kamerlid Chris van Dam zegt tegen De Gelderlander dat de regelgeving rond de opslag van persoonsgegevens aangescherpt moet worden. “In Frankrijk heeft de regering strengere regels opgelegd. Ik ga naar aanleiding van dit verhaal aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vragen of dat hier in Nederland ook kan gebeuren. Ik vind het echt erg dat Google zo veel details van je weet. Het is een aantasting van je vrijheid. Het is echt Big Brother.”

‘Meer kennis vereist’

Jan Middendorp (VVD) noemt het ‘elke keer weer schokkend’ als je ziet wat techbedrijven als Google allemaal kunnen. “Om daar goed mee om te kunnen gaan moet je over dezelfde kennis beschikken als die bedrijven zelf. Nu is die kennis er niet voldoende. De overheid moet dus flink investeren in meer experts. Maar daarnaast is ook bewustwording van burgers heel belangrijk, want die zijn zich vaak te weinig bewust van de risico’s.”

Ook moet de overheid volgens Middendorp zorgen voor een klimaat waarin kleine techbedrijven kunnen concurreren met grote organisaties als Google. “Op die manier geef je mensen iets te kiezen en wordt de macht over persoonsgegevens ook verspreid.”

Digitale kluis