Praatje? Hond uitlaten? Druk maar op het knopje. Behoefteknop tegen vereenzaming oudere migranten

indebuurt Brrr! Maarten en Tommy gaan het ijskoude Almelose water in op DipDag

In de winter een duik nemen in het ijskoude water van een vijver, sloot of kanaal. Ga jij het doen? Wie 2023 nog fris wil inluiden kan deze vrijdag (de dertiende) meedoen aan de landelijke DipDag. Ervaren dippers Maarten en Tommy uit Almelo gaan in het ijskoude natuurwater: “Het is heerlijk.”

10:30