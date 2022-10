Pride Walk door Enschede: ieders liefde vieren

Deze Pride Walk Twente is een feestelijke tocht door de stad waarmee de deelnemers op luidruchtige en kleurrijke manier aandacht vragen voor de emancipatie, acceptatie en veiligheid van de LHBTI+ gemeenschap in Twente.

Uit de kast

De Walk luidt de Regenboogdagen in. Die duren tot en met Coming Out Day, volgende week dinsdag. Gedurende die dagen is er in Enschede van alles te doen, zoals zogenoemde queer-party’s en levende standbeelden op de Oude Markt om voorbijgangers te confronteren met genderexpressies. Maar ook liggen er in kantines van sportverenigingen regenboogbierfiltjes met de vraag: waar ben jij trots op?