Primeur in Nederland: Vogido in Enschede bewatert veld ondergronds met regendruppels

indebuurt.nl Riemen vast! Deze Enschedeër is verkozen tot slechtste chauffeur van Nederland

Je ziet vast weleens een automobilist rijden van wie je denkt: hoe heeft die in vredesnaam dat roze papiertje bemachtigd? In Enschede rijdt in elk geval één brokkenpiloot rond. En dat is meteen de grootste brokkenmaker van heel het land. Enschedeër Rana Zakaria (34) wint het tv-programma ‘De Slechtste Chauffeur van Nederland’.