Primeur voor Bon Boys levert duel in Noordwijk op

MET VIDEO Even alle zorgen vergeten tijdens ride out van Big Smile for a Child: ‘Als je een kind hebt met een beperking, is je wereld heel klein’

Een onvergetelijke ervaring voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Daar draait het om tijdens de vijfde editie van de Ride Out van stichting Big Smile for a Child. Een hele stoet aan trikes en motoren rijdt daar op zondagmiddag door Twente en de Achterhoek: „De glimlach van een kind is het mooiste wat er is”, aldus initiatiefnemer Raymond Groothuis.