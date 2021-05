Priscillia redt haar 3 kinderen uit brandende woonwagen: ‘Voelde de vlammen langs mijn been gaan’

Video Twentena­ren doen gekste dingen achter het stuur: ‘Jongens, scheer je gewoon thuis!’

6 mei Afleidingen achter het stuur. Laat de bestuurder in Twente zich daar bewust toe verleiden? Door een appje te sturen, of een boterham te eten? Ook daarvoor kunnen weggebruikers flink beboet worden. Aileen Slot peilt langs de A1 bij Deurningen wat we daarvan vinden. „Het lijkt wel of we niet meer kunnen schijten zonder de telefoon.”