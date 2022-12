Procedure tegen lelieteelt kan grote gevolgen hebben voor (Twentse) akkerbouwers

De juridische procedures van Meten=Weten richten zich op de teelt van lelies in de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland. In Overijssel gebeurt dat in de gemeenten Twenterand en Hellendoorn en rond Hardenberg en Ommen. In de lelieteelt worden niet alleen veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, ook pompt de sector veel grondwater op. Volgens Meten=Weten, een initiatief dat in Drenthe is begon, kan de teelt daardoor negatieve gevolgen hebben voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden.