Product van liefde tussen brouwerij Huttenkloas en Manderveense Aardbei: Fruit Weizen

Opschud­ding over afvalwate­rin­jec­tie in Twente door een onhandige of een eerlijke ambtenaar?

Pakweg een jaar geleden zei staatssecretaris Vijlbrief dat hij niet wil dat de NAM nog langer afvalwater injecteert in de Twentse bodem. In een brief die hij op 6 juni naar de NAM stuurde, hield hij die mogelijkheid toch open. „Onhandig geformuleerd”, zegt een woordvoerder van Vijlbrief nu. Of was de schrijver van de brief gewoon eerlijk?