Prostituee Cathy (27) uit Enschede is wanhoop nabij: ‘Ik zit gevangen’

Andermans V.I.R.U.S. Frank en Ronald de Boer willen naar FC Twente

11 mei ENSCHEDE – Frank en Ronald de Boer willen wel aan de slag in de technische staf van FC Twente. Want bij die club hebben ze moeite om de bal over anderhalve meter de verplaatsen, weet Ronald te melden. En het is in tijden van corona toch belangrijk dat je dat beheerst.